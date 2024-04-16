«К чёртовой матери таких!» Радимов жёстко раскритиковал арбитра РПЛ

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов подверг жёсткой критике арбитра Артёма Любимова, работа которого на матче 24‑го тура РПЛ между «Факелом» и «Ростовом» вызвала много вопросов. Напомним, воронежцы уступили сопернику на домашнем поле со счётом 0:1. Любимов принял несколько спорных решений, за которые подвергся критике после матча.

«В моем понимании это вообще не судья. То, что он творит в матчах, которые я вижу, это просто какой‑то бардак. Он не может ни с игроками разговаривать, ни ритм игры не чувствует. К чёртовой матери таких!

Не согласен с Асхабадзе, что Любимов был предвзят. Просто он не умеет судить. Посмотрите на его манеру поведения: он ходит, как будто все собрались ради него. Он вообще должен быть незаметен, если говорим про судью. Зачем вы держите в РПЛ такого судью, который вам и качество трансляций и качество игры просто убивает? Он ругается со всеми, он орёт на всех», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч Премьер».