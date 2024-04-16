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Пиняев и Салтыков номинированы на премию Golden Boy

Пиняев и Салтыков номинированы на премию Golden Boy
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Российские футболисты, принадлежащие московскому «Локомотиву», Сергей Пиняев и Никита Салтыков попали в список из 100 номинантов на премию Golden Boy, которая вручается лучшему молодому игроку года в Европе. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Также на награду номинированы Ламин Ямал и Пау Кубарси (оба — «Барселона»), Алехандро Гарначо и Кобби Майну (оба — «Манчестер Юнайтед»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ») и многие другие.

Последними обладателями награды Golden Boy становились полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем (2023), игроки «Барселоны» Гави (2022) и Педри (2021), нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд (2020), форвард мадридского «Атлетико» Жоау Феликс (2019), защитник туринского «Ювентуса» Маттейс де Лигт (2018) и нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе (2017).

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