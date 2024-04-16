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Таранов: «Балтика» может дать хороший бой ЦСКА в Кубке России

Таранов: «Балтика» может дать хороший бой ЦСКА в Кубке России
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Бывший футболист Иван Таранов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Балтикой» и ЦСКА.

«ЦСКА — это клуб, который всегда ставит перед собой самые высокие задачи, то есть борьба только за первое место. Понятно, что сезон у команды складывается неоднозначно. И насколько ЦСКА сможет пройти в Кубке России — это уже другой вопрос. Конечно, я уверен, что у ЦСКА в матче с «Балтикой» будет настрой только на победу.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
16 апреля 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Балтика» же набрала неплохой ход, достойно выглядела на фоне «Зенита» и очень успешно отыграла на выезде с «Ахматом». Поэтому я думаю, что команда имеет сейчас эмоциональный всплеск и подъём и может дать хороший бой ЦСКА», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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