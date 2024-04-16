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Лунёв — о переходе в «Байер»: опыт, полученный в Леверкузене, бесценен

Лунёв — о переходе в «Байер»: опыт, полученный в Леверкузене, бесценен
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Российский голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв вспомнил о периоде игры за леверкузенский «Байер». К немецкому клубу футболист присоединился в 2021 году.

«Не жалел ли о переходе? Во время травм появлялись сомнения: может, нужно было подождать другой вариант? Но опыт, полученный в Леверкузене, бесценен. Я по-другому посмотрел на футбол. Умом понимаю, что это верное решение. Да, не получилось, но я точно не жалею. И не жалел», — сказал Лунёв.

С лета 2023 года Лунёв выступает за «Карабах». Напомним, 14 апреля состоялся матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и «Вердер». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом. «Байер» одержал уверенную победу со счётом 5:0. Этот результат позволил «Байеру» набрать 79 очков за 29 матчей немецкой Бундеслиги. Таким образом, уже за пять туров до завершения турнира подопечные Хаби Алонсо гарантировали себе первое место в турнирной таблице чемпионата страны.

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