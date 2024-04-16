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«Краснодар» обратился в ЭСК по решению Иванова не назначать пенальти в ворота «Зенита»

«Краснодар» обратился в ЭСК по решению Иванова не назначать пенальти в ворота «Зенита»
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Футбольный клуб «Краснодар» обратился в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) с просьбой оценить работу арбитра Сергея Иванова в матче с «Зенитом» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги. По мнению «Краснодара», судья Иванов ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита» на 90+7-й минуте матча за фол вратаря Михаила Кержакова, сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Напомним, матч «Краснодар» — «Зенит» завершился волевой победой сине-бело-голубых со счётом 2:1. В составе «быков» голом отметился Лукас Оласа, у «Зенита» забивали Матео Кассьерра и Артур.

После 23 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» набрал 47 очков. Подопечные Сергея Семака расположились на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» с 43 очками занимает второе место.

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