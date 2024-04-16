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«Рубин» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Крыльями Советов»

«Рубин» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Крыльями Советов»
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Футбольный клуб «Рубин» обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС (ЭСК) по итогам матча 24-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:2). «Рубин» просит изучить момент на 68-й минуте матча на предмет неназначенного пенальти, сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Рубин
Казань
1:0 Горшков – 9'     2:0 Хубулов – 90+7'    

Форвард «Рубина» Даку, находясь в штрафной соперника, ударил по мячу, и тот попал в руку защитника «Крыльев Советов» Евгеньева. Судья Галимов не зафиксировал нарушение правил и не назначил 11-метровый удар в ворота «Крыльев Советов».

После 23 матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали 36 очков и занимают шестое место. «Рубин» после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге заработал 32 очка и расположился на девятой строчке.

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