«Рубин» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Крыльями Советов»

Футбольный клуб «Рубин» обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС (ЭСК) по итогам матча 24-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:2). «Рубин» просит изучить момент на 68-й минуте матча на предмет неназначенного пенальти, сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Форвард «Рубина» Даку, находясь в штрафной соперника, ударил по мячу, и тот попал в руку защитника «Крыльев Советов» Евгеньева. Судья Галимов не зафиксировал нарушение правил и не назначил 11-метровый удар в ворота «Крыльев Советов».

После 23 матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали 36 очков и занимают шестое место. «Рубин» после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге заработал 32 очка и расположился на девятой строчке.