Суд не разрешил «Барселоне» в одностороннем порядке разорвать контракт с Nike

После обращения американского бренда Nike суд вынес решение о запрете испанскому футбольному клубу «Барселона» на одностороннее расторжение контракта с экипировщиком. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, соглашение остаётся в силе до окончательного разрешения дела и Nike продолжит работать с «Барселоной» вплоть до 2028 года за сумму, которая на тот момент составляла € 120 млн в год с некоторыми оговорками, которые уменьшали эту цифру в зависимости от целей, достигнутых командой в каждом сезоне.

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Ранее в СМИ сообщалось, что немецкая компания Puma предлагает сине-гранатовым подписной бонус в размере € 100 млн. Помимо подписного бонуса, бренд из Германии готов ежегодно платить «Барселоне» фиксированную сумму в размере € 120 млн.