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«К остальным доверия нет». Орлов назвал тройку лучших судей РПЛ

«К остальным доверия нет». Орлов назвал тройку лучших судей РПЛ
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Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о судьях в российском футболе. Орлов назвал тройку лучших арбитров чемпионата страны — Кирилл Левников, Сергей Карасёв и Владислав Безбородов. Эксперт отметил, что к другим арбитрам в России у него нет доверия.

«Слабый судья Иванов из Ростова-на-Дону, никогда у меня не вызывал доверия. У нас сейчас есть три судьи. Это два из Петербурга, Безбородов и Левников, и Карасёв. Вот к ним есть доверие. Я живу в Петербурге, но я вижу, что они стараются быть объективными. Они ошибаются тоже, но они стараются. А к остальным доверия нет. У нас с арбитрами вообще завал. Неслучайно сейчас они расширили список, чтобы побольше было», — приводит слова Геннадия Орлова «РБ Спорт».

Напомним, после матчей 24-го тура Российской Премьер-Лиги ряд арбитров подверглись критике со стороны болельщиков и экспертов.

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