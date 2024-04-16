«К остальным доверия нет». Орлов назвал тройку лучших судей РПЛ

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о судьях в российском футболе. Орлов назвал тройку лучших арбитров чемпионата страны — Кирилл Левников, Сергей Карасёв и Владислав Безбородов. Эксперт отметил, что к другим арбитрам в России у него нет доверия.

«Слабый судья Иванов из Ростова-на-Дону, никогда у меня не вызывал доверия. У нас сейчас есть три судьи. Это два из Петербурга, Безбородов и Левников, и Карасёв. Вот к ним есть доверие. Я живу в Петербурге, но я вижу, что они стараются быть объективными. Они ошибаются тоже, но они стараются. А к остальным доверия нет. У нас с арбитрами вообще завал. Неслучайно сейчас они расширили список, чтобы побольше было», — приводит слова Геннадия Орлова «РБ Спорт».

Напомним, после матчей 24-го тура Российской Премьер-Лиги ряд арбитров подверглись критике со стороны болельщиков и экспертов.