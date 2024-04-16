Карсаков: матч с «Балтикой» на своём стадионе — огромное преимущество для ЦСКА

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Карсаков поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между армейцами и «Балтикой».

«Насколько я знаю, в ЦСКА всегда были задачи выиграть Кубок и занять высокое место в чемпионате. Поэтому победа над «Балтикой» придаст уверенности ЦСКА. Но кубковая игра — это кубковая игра. Просто так не будет, так как «Балтика» находится в хорошей форме. Игра на своём стадионе — огромное преимущество для ЦСКА, всё-таки придёт много болельщиков, у которых нет Fan ID. Это будет огромная поддержка для ЦСКА», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч между ЦСКА и «Балтикой» состоится сегодня, 16 апреля, и пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве.