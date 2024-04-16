Андрей Лунёв: в РПЛ «Карабах» бы боролся за чемпионство

Вратарь Андрей Лунёв согласился с утверждением главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева, который ранее заявил, что «Карабах» боролся бы за чемпионский титул в РПЛ.

«Боролся бы за чемпионство, как минимум – за тройку. Единственный момент – специфика российского футбола. Он более закрытый и жёсткий. Было бы очень интересно посмотреть на «Карабах» в таких условиях на длинной дистанции. Может, сейчас в России что-то поменялось, но, когда я играл в «Зените», многие команды отдавали мяч и даже не пытались его контролировать», — сказал Лунёв.

Напомним, в России Андрей Лунёв выступал за «Уфу» и «Зенит». В 2021 году голкипер перебрался в леверкузенский «Байер», где был ограничен в игровой практике. Летом прошлого года россиянин присоединился к «Карабаху». Действующий контракт футболиста с азербайджанским клубом рассчитан до лета 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Лунёва в € 1 млн.