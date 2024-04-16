Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Балтика» в Кубке России

Бывший игрок и тренер ЦСКА Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между армейцами и «Балтикой».

«Если говорить о том, может ли повлиять победа «Балтики» над «Ахматом» в матче с ЦСКА, то стоит заметить, что Кубок и чемпионат — это две разные вещи. ЦСКА по рейтингу всё-таки не «Ахмат», но всё же относиться надо с осторожностью, потому что для «Балтики» та игра была вдохновением.

Нас ждёт интересная игра с обеих сторон. Обычно считается, что домашние матчи всегда сложнее для приезжих. Будем исходить из этого. Совсем чуть-чуть осталось до финального матча, и сегодня как раз есть возможность выйти на самую верхушку. Думаю, и у ЦСКА, и у «Балтики» мотивации будет достаточно. Обе команды добрались до полуфинала, а тут уже отступать некуда.

Чтобы победить, ЦСКА нужно забить на один мяч больше. Как говорил один человек: «Нам сегодня нужно победить с разгромным счётом 1:0», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.