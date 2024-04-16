Лахиялов — об Абаскале: самый неудачный брак «Спартака» с главным тренером

Президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов высказался об увольнении Гильермо Абаскаля с должности главного тренера московского «Спартака». По его мнению, испанский специалист — один из худших зарубежных тренеров в истории красно-белых.

«Самое ожидаемое событие в российском футболе за последний месяц или за чуть больше. Думаю, это был самый неудачный брак «Спартака» с главным тренером. Абаскаль – один из тех иностранных специалистов, которые не оставили никакого наследия после себя. Наверняка уже завтра-послезавтра забудут, что был такой тренер у «Спартака».

Очень интересно, кто станет новым главным тренером, назначат ли Ивича в «Спартак». Вот это интрига. Считаю, обжёгшись несколько раз на иностранных специалистах, «Спартак» должен сделать ставку на местного воспитанника, бывшего спартаковца», — приводит слова Лахиялова «Евро-Футбол.Ру».

Ранее СМИ связывали «Спартак» с Валерием Карпиным, Станиславом Черчесовым, Паскалем Янсеном и Владимиром Ивичем.