Кейн высказался о возможном возвращении Нагельсмана в «Баварию»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн в преддверии матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» отреагировал на слухи о возможном возвращении Юлиана Нагельсмана на пост главного тренера команды из Мюнхена. Напомним, на данный момент специалист возглавляет сборную Германии.

«Честно говоря, я не слишком хорошо его знаю, не знаю всей ситуации с тренером на следующий сезон. Я знаю только то, что Томас здесь до конца сезона. И это всё, на чём я сосредоточен. Клубу предстоит принять решение, и я уверен, что они рассматривают всех кандидатов и пытаются найти лучшее решение. Но как игроки мы должны проявить полное уважение к Томасу, ведь завтра вечером нас ждёт большая игра, а также матчи Бундеслиги, чтобы хорошо закончить сезон», — приводит слова Кейна Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Арсеналом» состоится 17 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Первая встреча завершилась вничью — 2:2.