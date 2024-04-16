Ларин: не считаю попадание в список Golden Boy чем-то престижным, люди оттуда играют в ФНЛ

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин, ныне работающий в системе самарских «Крыльев Советов», высказался о попадании футболистов «Локомотива» Сергея Пиняева и Никиты Салтыкова в список номинантов на награду лучшего молодого игрока года — Golden Boy.

«Я всегда очень скептически отношусь к наградам подобного рода или каким‑то другим спискам. И не считаю чем‑то важным и престижным. Потому что есть примеры, когда человек попадал в окончательный список Golden Boy, а сейчас играет не в самой сильной команде Первой лиги. Так что особо на это внимания обращать не нужно, особенно самим ребятам. Надеюсь, что они от этого абстрагируются и будут доказывать свою состоятельность на футбольном поле», — приводит слова Ларина «Матч ТВ».

Также на награду номинированы Ламин Ямал и Пау Кубарси (оба — «Барселона»), Алехандро Гарначо и Кобби Майну (оба — «Манчестер Юнайтед»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ») и многие другие.

Последними обладателями награды Golden Boy становились полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем (2023), игроки «Барселоны» Гави (2022) и Педри (2021), нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд (2020), форвард мадридского «Атлетико» Жоау Феликс (2019), защитник туринского «Ювентуса» Маттейс де Лигт (2018) и нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе (2017).