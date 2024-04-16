Бернарду Силва: «Манчестер Сити» хочет выиграть Лигу чемпионов во второй раз подряд

Португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Я нахожусь под большим впечатлением от того, что эта команда сделала с тех пор, как я перешёл сюда. Мы хотим создать это наследие. Мы хотим выиграть Премьер-лигу. Хотим снова выиграть Лигу чемпионов, во второй раз подряд, что удавалось сделать немногим командам. И мы очень уважаем «Реал». Это очень опасная команда, которая играет в своём стиле», — приводит слова Силвы испанское интернет-издание Marca.

Напомним, ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» состоится завтра, 17 апреля, и пройдёт в Англии. Встречу примет стадион «Этихад». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. Первый матч между командами завершился вничью со счётом 3:3.