Алейшо: Дуглас Сантос — один из лучших левых защитников Бразилии сейчас

Бразильский журналист Фабио Алейшо высказался по поводу невызова в сборную Бразилии защитника «Зенита» Дугласа Сантоса. По его мнению, если бы Дуглас играл в составе аутсайдера европейского чемпионата, его бы уже пригласили в национальную команду. Также Алейшо считает, что игроку мешает чрезмерная скромность.

«Сложно сказать, почему Сантоса нет сейчас в сборной Бразилии. Он выступал на Олимпийских играх в Рио, стал чемпионом, хорошо играл. Он является очень перспективным игроком, стабильным. Считаю, что Сантос – один из самых лучших левых крайних защитников в Бразилии, особенно в условиях, когда в национальной команде есть много проблем с этой позицией. Непонятно, кто будет играть на чемпионате мира.

Уверен, если бы Сантос играл в маленьких командах в Испании или Португалии, его бы уже вызвали. Не знаю, почему не смотрят на «Зенит». Наверное, ещё это связано и с тем, что Дуглас очень скромный игрок. Он мало говорит, просто играет в футбол. Для него, наверное, это минус», — приводит слова Алейшо издание «Спорт день за днём».