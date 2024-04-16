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В «Оренбурге» не опасаются, что летом Деограсию из команды могут увести другие клубы

В «Оренбурге» не опасаются, что летом Деограсию из команды могут увести другие клубы
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос, начались ли переговоры с главным тренером команды Давидом Деограсией о пролонгации его трудового соглашения.

«У него есть опция автоматического продления контракта на год, если он решает поставленную задачу – сохранить прописку в РПЛ.

Есть ли опасения, что летом Деограсию уведут из команды? Я думаю, что ещё рано. Никто не будет брать тренера по итогам полугодичной работы. Давиду надо здесь, скажем так, себя зарекомендовать, чтобы за ним кто-то пришёл и взял его. Пока рано об этом говорить», — приводит слова Андреева «Спорт день за днём».

Напомним, 51-летний специалист занял пост главного тренера «Оренбурга» в августе 2023 года. За этот период под его руководством команда сыграла в 25 матчах во всех турнирах, в которых она 11 раз выиграла, семь раз сыграла вничью и семь раз проиграла.

После 23 матчей Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал 26 очков и на текущий момент занимает 12-е место. В следующем туре подопечные Деограсии сыграют с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится 21 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:15 мск.

Турнирная таблица РПЛ
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