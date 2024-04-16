«В этом году мы сами решаем свою судьбу». Квеквескири — о положении «Факела» в РПЛ

Защитник «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о поражении в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:1). Единственный мяч забил нападающий «Ростова» Роналдо.

«Справедливой была бы ничья. Мы хотели исправиться после поражения от ЦСКА, но не получилось. По факту у них не было 100-процентного момента до гола, а у нас был — у Хызыра Аппаева. А потом они создали после гола, когда у Комличенко был шанс. Ничья была бы более справедливой, но в жизни справедливости искать не надо.

Нет ли тревоги, что можем попасть в стыки? В прошлом году мы сами от себя не зависели, многое зависело от других. А в этом году мы сами решаем свою судьбу, всё в наших руках. Понятно, что смотрим в таблицу, но решаем всё мы. Мы не должны упускать свой шанс. Переживать нет смысла, только хуже себе сделаешь», — приводит слова Квеквескири «РБ Спорт».

«Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 26 очков за 23 матча.