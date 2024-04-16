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«В этом году мы сами решаем свою судьбу». Квеквескири — о положении «Факела» в РПЛ

«В этом году мы сами решаем свою судьбу». Квеквескири — о положении «Факела» в РПЛ
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Защитник «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о поражении в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:1). Единственный мяч забил нападающий «Ростова» Роналдо.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 16:45 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 83'    

«Справедливой была бы ничья. Мы хотели исправиться после поражения от ЦСКА, но не получилось. По факту у них не было 100-процентного момента до гола, а у нас был — у Хызыра Аппаева. А потом они создали после гола, когда у Комличенко был шанс. Ничья была бы более справедливой, но в жизни справедливости искать не надо.

Нет ли тревоги, что можем попасть в стыки? В прошлом году мы сами от себя не зависели, многое зависело от других. А в этом году мы сами решаем свою судьбу, всё в наших руках. Понятно, что смотрим в таблицу, но решаем всё мы. Мы не должны упускать свой шанс. Переживать нет смысла, только хуже себе сделаешь», — приводит слова Квеквескири «РБ Спорт».

«Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 26 очков за 23 матча.

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