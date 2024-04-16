Итальянский журналист ответил, почему Миранчук потерял место в основе «Аталанты»

Итальянский журналист издания La Gazzetta dello Sport Андреа Элефант высказался о том, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук перестал попадать в стартовый состав команды. В четверг, 18 апреля, «Аталанта» встретится с английским «Ливерпулем» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. В первой встрече итальянская команда одержала победу со счётом 3:0. Миранчук вышел на замену в концовке игры.

«Возможно, Миранчук выйдет в стартовом составе против «Ливерпуля», но вряд ли. Я больше верю в Скамакку и Де Кетеларе.

Почему он потерял место в основе? Мне кажется, у этих двух других футболистов дела идут хорошо», — приводит слова Элефанта Metaratings.

«Аталанта» с Миранчуком проиграла «Фиорентине» в Кубке Италии