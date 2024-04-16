Ларин: есть молодые воспитанники «Чертаново», которые могут претендовать на Golden Boy

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин высказался о попадании российских футболистов Сергея Пиняева и Никиты Салтыкова в число номинантов на премию Golden Boy. Данная премия вручается лучшему молодому игроку года в Европе.

«Есть другие молодые воспитанники «Чертаново», которые в будущем могут претендовать на премию Golden Boy, но не хочу называть их имена», — приводит слова Ларина Metaratings.

Последними обладателями награды Golden Boy становились полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем (2023), игроки «Барселоны» Гави (2022) и Педри (2021), нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд (2020), форвард мадридского «Атлетико» Жоау Феликс (2019), а также защитник туринского «Ювентуса» Маттейс де Лигт (2018).