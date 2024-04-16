Игрок «Малаги» попросил € 50 у фаната, который хотел получить его футболку после матча

Полузащитник «Малаги» Дани Лоренсо, выступающий в третьем испанском дивизионе, попросил € 50 у болельщика, который хотел получить его футболку после матча 32-го тура этого турнира с «Атлетико Б» (0:1). Об этом информирует Diario Sur.

Сообщается, что после завершения матча Лоренсо сначала подошёл к трибуне с целью выразить благодарность фанатам, а также сфотографироваться с ними. Затем произошёл эпизод с обменом футболки на € 50.

«Люди должны понимать: мы играем в третьем дивизионе, и у нас ограничено количество футболок, которые мы можем раздавать. Я уже превысил свой лимит. В связи с этим клуб взимает с нас плату. Я сообщил об этом болельщику, находившемуся на трибунах, и тогда он отдал мне € 50», — приводит слова Лоренсо Diario Sur.