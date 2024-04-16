В ЦСКА сообщили, что на матче с «Балтикой» ожидают больше 20 тысяч зрителей

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что на грядущем матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором красно-синие встретятся с «Балтикой», ожидается больше 20 тысяч зрителей.

«Ожидаем на матче с «Балтикой» более 20 тысяч зрителей. В том числе более 700 «героев Крокуса», среди которых врачи, пожарные, МЧС и многие другие», — передаёт слова Брейдо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России в Калининграде ЦСКА победил «Балтику» с минимальным счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий ЦСКА Виктор Давила.