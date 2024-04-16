«Мы должны показать товар лицом». Федотов — о составе ЦСКА на матч КР с «Балтикой»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой». Встреча состоится сегодня, 16 апреля. Начало игры — в 19:30 мск.

«Балтика» — команда с характером. Прекрасно знаем главного тренера, знаем его стержень. Это всё передается команде. Они хорошо чувствуют себя на переходах, нам нужно сохранять полную концентрацию и бдительность.

Почему важно выставить на эту встречу практически весь основной состав? Смотрите, наши болельщики соберутся в полном составе. Мы должны показать товар лицом, здесь больше нечего добавить», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России в Калининграде ЦСКА победил «Балтику» с минимальным счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий ЦСКА Виктор Давила.