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Источник: Роман Пилипчук станет новым главным тренером «Челябинска»

Источник: Роман Пилипчук станет новым главным тренером «Челябинска»
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Украинский тренер Роман Пилипчук возглавит «Челябинск». Об этом сообщил телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».

По информации источника, Роману Пилипчуку осталось долететь до Челябинска и подписать контракт. Он живёт в Венгрии.

Последним клубом 56-летнего Романа Пилипчука был молдавский «Шериф», который он покинул в марте 2024 года по семейным обстоятельствам.

Ранее «Челябинск» расторг контракт с главным тренером Виталием Пановым.

«Челябинск» занимает шестое место в турнирной таблице группы «Золото» дивизиона «А» Леон Второй лиги сезона-2023/2024. Команда набрала восемь очков за шесть матчей. В ближайшем туре «Челябинск» на выезде сыграет с «Муромом» в субботу, 20 апреля. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.

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