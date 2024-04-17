Игорь Шалимов разобрал пропущенный мяч «Спартака» в матче с «Сочи»

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал гол «Сочи» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:0). Его автором стал защитник Яхья Аттийят-аллах. Эксперт считает, что в пропущенном мяче присутствует вина защитника «Спартака» Срджана Бабича. Кроме этого, он прокомментировал игру голкипера красно-белых Александра Максименко в этом эпизоде.

«Прошлую игру Бабич провёл классно, а сейчас в пропущенном голе его вина. Игрок «Сочи» великолепно открылся в полуфланг, его упустили — Бабич продолжил держать створ, но, на мой взгляд, должен был выдвигаться и накрывать этот удар, и в этом случае Максименко оставался бы в воротах. А получилось, что Максименко побежал навстречу мячу — и гол был забит, как говорят, из песочной ямы, под его рукой. Оставайся в створе, угол очень острый – блокируй ближний угол. Даже при том, что Бабич не пошёл, очень тяжело даже с такого расстояния пробить вратаря», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 35 очков за 23 матча. «Сочи» находится на последней, 16-й строчке, заработав 18 очков.