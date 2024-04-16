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Защитник «Баварии» Ким Мин Джэ может вернуться в «Наполи» летом

Защитник «Баварии» Ким Мин Джэ может вернуться в «Наполи» летом
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Центральный защитник «Баварии» Ким Мин Джэ летом может вернуться в «Наполи», из которого он переходил в немецкий клуб. Об этом сообщает Get Football News Italy.

По информации источника, «Наполи» попытается вернуть Кима в клуб летом. Действующие чемпионы Италии хотят воспользоваться тем фактом, что Ким провёл не лучший сезон в «Баварии», и арендовать защитника.

Одним из препятствий в потенциальной сделке будет зарплата игрока, которая по его текущему контракту с «Баварией» составляет € 8,5 млн в год. «Наполи» будет очень сложно повторить эту сумму.

Ким Мин Джэ перешёл в «Баварию» из «Наполи» минувшим летом. В нынешнем сезоне защитник провёл за мюнхенцев 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя голевыми передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.

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