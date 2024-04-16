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В Саудовской Аравии пересмотрят правила для фанатов после ударов плетью по футболисту

В Саудовской Аравии пересмотрят правила для фанатов после ударов плетью по футболисту
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Федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF) приняла решение пересмотреть правила поведения для болельщиков после того, как по окончании финального матча Суперкубка этой страны между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Хилялем» (1:4) фанат гостей ударил плетью нападающего соперника Абдерразака Хамдалла.

Суперкубок Саудовской Аравии 2023 . Финал
11 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Окончен
1 : 4
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
0:1 Малком – 5'     1:1 Хамдалла – 21'     1:2 Аль-Давсари – 44'     1:3 Малком – 89'     1:4 Аль-Давсари – 90+6'    

«Футбол в Саудовской Аравии — семейная игра. К счастью, беспорядки среди фанатов встречаются крайне редко. Вот почему действия этого так называемого болельщика идут вразрез со всем, что представляет собой саудовский футбол, и мы целиком и полностью осуждаем этот инцидент.

Будет проведён тщательный пересмотр правил поведения зрителей. В ходе проверки будут введены обновлённые правила, необходимые для быстрого и эффективного применения соответствующих мер наказания, способных повлиять на недопущение подобных инцидентов», — сказано в заявлении на сайте SAFF.

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