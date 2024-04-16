В Саудовской Аравии пересмотрят правила для фанатов после ударов плетью по футболисту

Федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF) приняла решение пересмотреть правила поведения для болельщиков после того, как по окончании финального матча Суперкубка этой страны между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Хилялем» (1:4) фанат гостей ударил плетью нападающего соперника Абдерразака Хамдалла.

«Футбол в Саудовской Аравии — семейная игра. К счастью, беспорядки среди фанатов встречаются крайне редко. Вот почему действия этого так называемого болельщика идут вразрез со всем, что представляет собой саудовский футбол, и мы целиком и полностью осуждаем этот инцидент.

Будет проведён тщательный пересмотр правил поведения зрителей. В ходе проверки будут введены обновлённые правила, необходимые для быстрого и эффективного применения соответствующих мер наказания, способных повлиять на недопущение подобных инцидентов», — сказано в заявлении на сайте SAFF.