«Игра весёлая». Шалимов — о матче «Локомотива» с ЦСКА

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА. Встреча состоялась в субботу, 13 апреля. Команды сыграли вничью со счётом 3:3. В составе «Локомотива» отличились Илья Самошников, Евгений Морозов и Лукас Фассон. За ЦСКА забили Тамерлан Мусаев, Антон Заболотный и Илья Агапов.

«Игра весёлая — насколько интереснее Пиняев слева! Огромная разница с тем, как Сергей действует справа. Матч со множеством моментов, быстрый футбол на встречных курсах. У ЦСКА были серьёзные проблемы в обороне, что и привело к трём пропущенным. Особенно это стало понятно, когда «Локо» забил третий мяч, а игроки обороны армейцев не удержали линию. Что, впрочем, не отменяет суперпередачи Глушенкова.

ЦСКА не отпустил игру, а дожал соперника, нагнетали — перешли на два центральных защитника, и классно сыграл атакующий кулак», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».