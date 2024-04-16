Тренер «Балтики» Игнашевич: хотели привезти домой «Зенит» или «Спартак»

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал поражение в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским ЦСКА. Калининградцы уступили со счётом 0:2 и опустились в нижнюю часть сетки Кубка России — Путь регионов. В составе ЦСКА отличились Фёдор Чалов (с пенальти) и Аббосбек Файзуллаев. В другой паре 1/2 финала Пути РПЛ встречаются «Зенит» и «Спартак». В первом матче сине-бело-голубые выиграли со счётом 2:1.

«Класса нам не хватило, это очевидно, в первом и втором тайме. Но главное, что мы продолжаем борьбу за Кубок.

Выполнены ли задачи футболистами? Нет, конечно, жаль, что мы не смогли порадовать болельщиков. Мы хотели выиграть сегодня. Мы хотели привезти домой «Зенит» или «Спартак», сыграть в полуфинале на заполненном стадионе. Но пойдём другим путём», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».