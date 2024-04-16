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IFAB планирует пересмотреть правила введения вратарями мяча в игру — ESPN

IFAB планирует пересмотреть правила введения вратарями мяча в игру — ESPN
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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) планирует пересмотреть футбольное правило о том, что в случае, если вратарь задерживает ввод мяча в игру дольше шести секунд, его команда наказывается свободным ударом с того места, где стоял вратарь. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, это правило хотят изменить: время будет увеличено до восьми секунд, а вместо свободного удара команда, находившаяся без мяча, получит право либо на угловой удар, либо на вбрасывание из аута с «точки», ближайшей к месту нарушения.

IFAB объясняет, что судьи стали неохотно применять «правило о шести секундах», потому что свободный удар — это «слишком большое преимущество, поскольку вероятность забить гол высока, в то время как у команды соперника не было возможности забить в тот момент, когда произошло нарушение».

Тестирование нового правила будет проходить в следующем сезоне в соревнованиях, в которых не участвуют команды двух высших уровней национального чемпионата. Тестирование также не затронет официальные матчи сборных, которые проходят в рамках международных турниров. В рамках одного турнира может быть протестировано только одно из двух наказаний.

Сообщается, что в случае его успеха повсеместное применение может начаться с сезона-2026/2027.

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