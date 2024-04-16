Главный тренер ЦСКА Федотов прокомментировал победу в матче Кубка России с «Балтикой»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался об ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой». Армейцы одержали победу со счётом 2:0. Отличились Фёдор Чалов (с пенальти) и Аббосбек Файзуллаев. В первой встрече в Калининграде ЦСКА выиграл с минимальным счётом 1:0. Красно-синие вышли в финал Пути РПЛ Кубка России.

«Балтика» сегодня применила ротацию, и нам было важно на этом фоне не поймать волну благодушия. Тем более в родных стенах хотелось порадовать болельщиков. Получилась трудовая победа: график напряжённый, так что сохранённые эмоции нам ещё понадобятся в ближайшее время. Рады, что вышли в финал Пути РПЛ, теперь ждём соперника», — приводит слова Федотова официальный сайт клуба.