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Главный тренер ЦСКА Федотов прокомментировал победу в матче Кубка России с «Балтикой»

Главный тренер ЦСКА Федотов прокомментировал победу в матче Кубка России с «Балтикой»
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался об ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой». Армейцы одержали победу со счётом 2:0. Отличились Фёдор Чалов (с пенальти) и Аббосбек Файзуллаев. В первой встрече в Калининграде ЦСКА выиграл с минимальным счётом 1:0. Красно-синие вышли в финал Пути РПЛ Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
16 апреля 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Чалов – 34'     2:0 Файзуллаев – 36'    

«Балтика» сегодня применила ротацию, и нам было важно на этом фоне не поймать волну благодушия. Тем более в родных стенах хотелось порадовать болельщиков. Получилась трудовая победа: график напряжённый, так что сохранённые эмоции нам ещё понадобятся в ближайшее время. Рады, что вышли в финал Пути РПЛ, теперь ждём соперника», — приводит слова Федотова официальный сайт клуба.

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