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«Парма» интересуется игроком ЦСКА Аббосбеком Файзуллаевым — ParmaLive

«Парма» интересуется игроком ЦСКА Аббосбеком Файзуллаевым — ParmaLive
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«Парма», лидирующая в итальянской Серии В, проявляет интерес к 20-летнему атакующему полузащитнику московского ЦСКА Аббосбеку Файзуллаеву. Об этом сообщает ParmaLive.

По информации источника, в итальянском клубе считают, что Файзуллаев может стать усилением для команды.

Напомним, в нынешнем сезоне Файзуллаев принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

После 33 туров Серии В «Парма» набрала 69 очков и занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Комо» на пять очков.

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