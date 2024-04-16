Владимир Федотов высказался о возможном сопернике ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о возможном сопернике команды в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Сегодня, 16 апреля, армейцы выиграли в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ у калининградской «Балтики» со счётом 2:0. Голами отметились Фёдор Чалов (с пенальти) и Аббосбек Файзуллаев. В другой паре полуфинала встречаются «Зенит» и «Спартак». В первом матче победил санкт-петербургский клуб со счётом 2:1.

«Простых соперников в финале не бывает, да и в Кубке их в принципе нет. Это турнир, где себя могут проявить даже команды из низших дивизионов. Такие случаи регулярно случаются и в России, и в Европе, ведь здесь в отдельно взятом поединке возможно всё. Завтра же будем спокойно смотреть матч и ждать соперника, после чего начнём готовиться к тому, кто выпадет нам по жребию», — приводит слова Федотова официальный сайт ЦСКА.

«Зенит» и «Спартак» сыграют в ответном матче завтра, 17 апреля. Начало игры — в 19:30 мск.