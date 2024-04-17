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Федотов ответил, почему на матч с «Балтикой» выпустил почти всех, кто играл с «Локо»

Федотов ответил, почему на матч с «Балтикой» выпустил почти всех, кто играл с «Локо»
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему не сильно ротировал состав на матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой». Армейцы одержали победу со счётом 2:0 и вышли в финал Пути РПЛ. В субботу, 13 апреля, ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом» (3:3) в матче 24-го тура чемпионата России.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
16 апреля 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Чалов – 34'     2:0 Файзуллаев – 36'    

«Нам нужно продолжать сохранять единство, нарабатывать взаимодействия и связи. И, конечно, мы были в условиях домашней игры и не могли играть в поддавки при наших болельщиках. Это не то, что хотим видеть и мы, и наши поклонники. Несмотря на ротации «Балтики», мы настраивались на игру со всей серьёзностью и уважением к сопернику. У них появились свежие футболисты, которым тоже было что доказывать, и на протяжении всего матча они серьёзно сопротивлялись», — приводит слова Федотова официальный сайт ЦСКА.

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