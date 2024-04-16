«Барселона» — «ПСЖ»: Мбаппе укрепил преимущество парижского клуба

В эти минуты идёт ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются испанская «Барселона» и французский «ПСЖ». Игра проходит на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Иштван Ковач. На момент выхода новости счёт в матче 3:1 (общ. 4:5).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 61-й минуте нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе укрепил преимущество своей команды, реализовав пенальти.

Ранее, на 12-й минуте счёт в матче открыл вингер «Барселоны» Рафинья. На 29-й минуте защитник «Барселоны» Араухо у линии штрафной сбил Баркола и получил прямую красную карточку за фол последней надежды. На 40-й минуте вингер «ПСЖ» Усман Дембеле сравнял счёт в матче.

На 54-й минуте полузащитник гостей Витинья вывел свою команду вперёд.

Первый матч между командами завершился со счётом 2:3 в пользу сине-гранатовых. Эта игра состоялась 10 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В составе каталонского клуба голами отметились крайний нападающий Рафинья, оформивший дубль, а также опорный полузащитник Андреас Кристенсен. За «ПСЖ» голы забили крайний нападающий Усман Дембеле и центральный полузащитник Витинья.