Владимир Федотов: Кубок России — трофей, который хочется выигрывать раз за разом

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о мотивации в матчах Фонбет Кубка России. Вчера, 16 апреля, красно-синие вышли в финал Пути РПЛ Кубка России благодаря победе в ответном матче с «Балтикой» (2:0). В первой встрече армейцы выиграли со счётом 1:0

«Что помогает не терять мотивацию в кубковых играх? И клуб, и наши ребята — амбициозные, одно другому соответствует. Мы знаем цели и задачи ПФК ЦСКА, и нам важно показывать полную самоотдачу при таких тёплых домашних стенах. Ну и, конечно, Кубок России — трофей, который хочется выигрывать раз за разом», — приводит слова Федотова официальный сайт клуба.

В другой паре второго финалиста Пути РПЛ определят «Зенит» и «Спартак» сегодня, 17 апреля.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка страны.