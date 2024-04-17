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Владимир Федотов: Кубок России — трофей, который хочется выигрывать раз за разом

Владимир Федотов: Кубок России — трофей, который хочется выигрывать раз за разом
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о мотивации в матчах Фонбет Кубка России. Вчера, 16 апреля, красно-синие вышли в финал Пути РПЛ Кубка России благодаря победе в ответном матче с «Балтикой» (2:0). В первой встрече армейцы выиграли со счётом 1:0

«Что помогает не терять мотивацию в кубковых играх? И клуб, и наши ребята — амбициозные, одно другому соответствует. Мы знаем цели и задачи ПФК ЦСКА, и нам важно показывать полную самоотдачу при таких тёплых домашних стенах. Ну и, конечно, Кубок России — трофей, который хочется выигрывать раз за разом», — приводит слова Федотова официальный сайт клуба.

В другой паре второго финалиста Пути РПЛ определят «Зенит» и «Спартак» сегодня, 17 апреля.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка страны.

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