«Барселона» не выходит в полуфинал Лиги чемпионов на протяжении пяти лет подряд

Проиграв в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:4, общ. 4:6), «Барселона» стала командой, которая не выходит в полуфинал Лиги чемпионов на протяжении пяти лет подряд.

В последний раз сине-гранатовые доходили до данной стадии Лиги чемпионов в сезоне-2018/2019, где по сумме двух встреч уступили «Ливерпулю» (первая игра — 3:0, вторая 4:0).

Напомним, на 12-й минуте счёт в матче с «ПСЖ» открыл вингер «Барселоны» Рафинья. На 29-й минуте защитник «Барселоны» Араухо у линии штрафной сбил Баркола и получил прямую красную карточку за фол последней надежды. На 40-й минуте вингер «ПСЖ» Усман Дембеле сравнял счёт в матче.

На 54-й минуте полузащитник гостей Витинья вывел свою команду вперёд. На 61-й минуте нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе укрепил преимущество своей команды, реализовав пенальти. На 89-й минуте Мбаппе оформил дубль.