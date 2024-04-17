Только Криштиану Роналду забил больше голов на выезде в плей-офф ЛЧ, чем Мбаппе

Оформив дубль в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:4, общ. 4:6), нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал вторым бомбардиром данного турнира по количеству голов, забитых на выезде в плей-офф, уступая на текущий момент только экс-футболисту мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Об этом информирует Squwka.

Таким образом, французский нападающий забил 14 голов в 12 матчах. В свою очередь, Роналду забил 23 мяча в 39 играх плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, на 12-й минуте счёт в матче открыл вингер «Барселоны» Рафинья. На 29-й минуте защитник «Барселоны» Араухо у линии штрафной сбил Баркола и получил прямую красную карточку за фол последней надежды. На 40-й минуте вингер «ПСЖ» Усман Дембеле сравнял счёт в матче.

На 54-й минуте полузащитник гостей Витинья вывел свою команду вперёд. На 61-й минуте нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе укрепил преимущество своей команды, реализовав пенальти. На 89-й минуте Мбаппе оформил дубль.