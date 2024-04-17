Хави: жаль, что наш путь в Лиге чемпионов завершился из-за ошибки судьи-катастрофы

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался по поводу судейства в минувшем матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», в котором сине-гранатовые проиграли со счётом 1:4 (общ. 4:6). Парижский клуб забил все голы после того, как на 29-й минуте встречи прямую красную карточку получил центральный защитник каталонского клуба Рональд Араухо.

«Жаль, что наш путь в Лиге чемпионов завершился из-за ошибки судьи. Я только что сказал арбитру, что он был настоящей катастрофой. Такова реальность», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, на 29-й минуте Араухо у линии штрафной сбил Баркола и получил прямую красную карточку за фол последней надежды. Во втором тайме Хави также получил красную карточку за излишнюю эмоциональность.