«Команда сделала шаг в плане зрелости». Энрике — о победе «ПСЖ» в игре ЛЧ с «Барселоной»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился эмоциями после матча 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором его подопечные обыграли «Барселону» со счётом 4:1 (общ. 6:4) и вышли в полуфинал этого турнира.

«Мы блестяще начали матч, атаковали, но «Барселона» забила нам благодаря эффектной игре Ямала. Затем последовало удаление, но я думаю, что мы были очень хороши на протяжении всего матча. Сегодня мы провели игру зрело, я видел готовую команду. Наша команда сделала шаг вперёд в плане зрелости», — приводит слова Энрике Sport.es.

Напомним, на 12-й минуте счёт в матче с «ПСЖ» открыл вингер «Барселоны» Рафинья. На 29-й минуте защитник «Барселоны» Араухо у линии штрафной сбил Баркола и получил прямую красную карточку за фол последней надежды. На 40-й минуте вингер «ПСЖ» Усман Дембеле сравнял счёт в матче.

На 54-й минуте полузащитник гостей Витинья вывел свою команду вперёд. На 61-й минуте нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе укрепил преимущество своей команды, реализовав пенальти. На 89-й минуте Мбаппе оформил дубль.