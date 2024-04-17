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«Барселона» установила собственный антирекорд по одному статистическому показателю в ЛЧ

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречались испанская «Барселона» и французский «ПСЖ». «ПСЖ» обыграл «Барселону» со счётом 4:1 (общ. 4:6).

В этом матче «Барселона» владела мячом 33% времени, при 67% у парижан, сообщает Opta.

По информации источника, эти статистические показатели стали антирекордом в истории каталонской команды в Лиге чемпионов за всё время с начала сбора данных (сезон-2003/04).

Отметим, второй худший результат «Барселоны» был зафиксирован неделей ранее в первом матче с «ПСЖ» – 41%.

Напомним, первый матч между командами завершился со счётом 2:3 в пользу сине-гранатовых, а по итогам двух встреч сильнее была французская команда, которая вышла в полуфинал турнира.

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