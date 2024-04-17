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«Барселона» установила собственный антирекорд по одному статистическому показателю в ЛЧ

«Барселона» установила собственный антирекорд по одному статистическому показателю в ЛЧ
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Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречались испанская «Барселона» и французский «ПСЖ». «ПСЖ» обыграл «Барселону» со счётом 4:1 (общ. 4:6).

В этом матче «Барселона» владела мячом 33% времени, при 67% у парижан, сообщает Opta.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Рафинья – 12'     1:1 Дембеле – 40'     1:2 Vitinha – 54'     1:3 Мбаппе – 61'     1:4 Мбаппе – 89'    
Удаления: Араухо – 29' / нет

По информации источника, эти статистические показатели стали антирекордом в истории каталонской команды в Лиге чемпионов за всё время с начала сбора данных (сезон-2003/04).

Отметим, второй худший результат «Барселоны» был зафиксирован неделей ранее в первом матче с «ПСЖ» – 41%.

Напомним, первый матч между командами завершился со счётом 2:3 в пользу сине-гранатовых, а по итогам двух встреч сильнее была французская команда, которая вышла в полуфинал турнира.

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