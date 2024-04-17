Мбаппе дал первый комментарий после разгрома «Барселоны» в Лиге чемпионов

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе опубликовал в своей социальной сети пост, посвящённый разгромной победе в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:1) и выходе в полуфинал турнира.

«Мы — это «ПСЖ», — написал Мбаппе, прикрепив фото с игры.

Фото: Фото из соцсетей Килиана Мбаппе

Напомним, в матче «Барселоной» французский форвард отметился победным дублем.

Отметим, парижане по сумме двух матчей переиграли каталонскую команду под руководством Хави (6:4 общ.) и вышли в полуфинал Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 42 матча во всех турнирах, в которых записал в свой актив 41 гол и девять результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

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Реакция Мбаппе на просьбу фаната перейти в «Арсенал»: