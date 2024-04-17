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Президент «ПСЖ»: в матче с «Барселоной» увидел то, чего не видел уже 13 лет

Президент «ПСЖ»: в матче с «Барселоной» увидел то, чего не видел уже 13 лет
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи отреагировал на волевую победу своей команды в ответном выездном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:1, первый матч 2:3).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Рафинья – 12'     1:1 Дембеле – 40'     1:2 Vitinha – 54'     1:3 Мбаппе – 61'     1:4 Мбаппе – 89'    
Удаления: Араухо – 29' / нет

«Это великолепный момент для клуба. Победить здесь непросто, но я был в этом уверен. Уверен перед первым матчем, после него, перед сегодняшним матчем, и даже после первого гола. Я был действительно уверен. Увидел то, чего не видел уже 13 лет: вся команда вместе, все сражаются друг за друга», — приводит слова Аль-Хелаифи пресс-служба УЕФА.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» прошёл в Барселоне 16 апреля и завершился волевой гостей со счётом 4:1 (первая игра 2:3). Сине-гранатовые открыли счёт на 12-й минуте встречи, что привело к лидерству испанского клуба 4:2 по сумме двухматчевого противостояния. После этого парижане забили четыре гола подряд — один за пять минут до перерыва и три во втором тайме.

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