Стало известно имя лучшего игрока ответного матча 1/4 финала ЛЧ между «ПСЖ» и «Барселоной»

Вингер «ПСЖ» Усман Дембеле получил приз лучшему игроку ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов между парижанами и «Барселоной» (4:1).

26-летний француз отметился в матче забитым голом, который помог «ПСЖ» сравнять счёт.

«Он был меток в атаке и стал ключевой фигурой в успехе парижан», — объяснила свой выбор группа технических наблюдателей УЕФА.

В нынешнем сезоне Дембеле сыграл 36 матчей, забил 3 мяча и отдал 14 голевых передач.

Дембеле перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в августе 2023 года. Сумма трансфера составила € 50 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает француза в € 60 млн.



В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с «Боруссией» (Дортмунд), которая в 1/4 финала обыграла мадридский «Атлетико» со счётом 5:4 по сумме двух матчей.

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