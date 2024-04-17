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Александр Бубнов: в «Сочи» пришёл тренер хорошего уровня

Александр Бубнов: в «Сочи» пришёл тренер хорошего уровня
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак». Встреча прошла в субботу, 13 апреля, и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол на счету защитника «Сочи» Яхьи Аттийят-аллаха. Эксперт отметил работу главного тренера «Сочи» Роберта Морено.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Аттийят-аллах – 76'    

«По последним играм «Сочи» видно, что в команду пришёл тренер хорошего уровня. Роберт Морено сумел быстро перестроить команду и подготовить её физически к весенней части чемпионата. Именно поэтому клуб сейчас регулярно набирает очки. Испанец не боится играть в три форварда даже с сильными командами.

Сочинцы показали в этой встрече практически образцовую игру в обороне. При потере мяча они быстро возвращались на свою половину поля, не давая возможности гостям провести быстрые атаки, а в позиционном нападении у красно-белых ничего не получилось», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 35 очков за 23 матча. «Сочи» находится на 16-й строчке, заработав 18 очков.

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