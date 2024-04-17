Мостовой: последние результаты «Динамо» связываю с их аморфным состоянием

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о последних результатах московского «Динамо».

«Трудно говорить, в чём причина спада «Динамо». Я это связываю с аморфным состоянием «Динамо» в последних матчах. Но это состояние когда-то прекратится. Может, как говорил великий тренер Абаскаль, причина в боге — божьи дела. Из этого состояния можно выйти только с помощью победы. У «Динамо» всё для этого есть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 17 апреля, «Динамо» на выезде сыграет с «Оренбургом» в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Начало игры — в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.