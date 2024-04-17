Вратарь «Балтики» Латышонок: у команды нет эйфории после победы над «Ахматом»

Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок заявил, что калининградская команда не пребывает в состоянии эйфории после разгромной победы над «Ахматом» (7:1) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«С «Ахматом» был положительный результат, хорошая победа. Но мы уже готовимся к следующему матчу, так что никакой эйфории нет. Стали ли мы увереннее, посмотрим в матче с «Крыльями», — сказал Латышонок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, матч 24-го тура РПЛ между калининградской «Балтикой» и «Ахматом» состоялся 13 апреля. Встреча прошла на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и завершилась уверенной победой «Балтики» со счётом 7:1. После 23 туров Российской Премьер-Лиги калининградская команда располагается на 14-м месте в турнирной таблице.