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Вратарь «Балтики» Латышонок: у команды нет эйфории после победы над «Ахматом»

Вратарь «Балтики» Латышонок: у команды нет эйфории после победы над «Ахматом»
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Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок заявил, что калининградская команда не пребывает в состоянии эйфории после разгромной победы над «Ахматом» (7:1) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«С «Ахматом» был положительный результат, хорошая победа. Но мы уже готовимся к следующему матчу, так что никакой эйфории нет. Стали ли мы увереннее, посмотрим в матче с «Крыльями», — сказал Латышонок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, матч 24-го тура РПЛ между калининградской «Балтикой» и «Ахматом» состоялся 13 апреля. Встреча прошла на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и завершилась уверенной победой «Балтики» со счётом 7:1. После 23 туров Российской Премьер-Лиги калининградская команда располагается на 14-м месте в турнирной таблице.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 7
Балтика
Калининград
0:1 Энрикес – 4'     0:2 Фернандес – 7'     0:3 Ковалёв – 10'     0:4 Лисакович – 34'     0:5 Фернандес – 41'     1:5 Ковачев – 75'     1:6 Фернандес – 84'     1:7 Кузьмин – 89'    
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