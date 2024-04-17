Широков: «Спартак» вполне может обыграть «Зенит» и пройти дальше в Кубке России

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Зенит» — «Спартак». Встреча состоится сегодня, 17 апреля, начало в 19:30 мск.

— Верите, что «Спартак» может переломить ход противостояния и пройти «Зенит»?

— Почему нет? Им же нужно выиграть со счётом 1:0. А в серии пенальти уже непонятно, что будет. «Спартак» может и 2:0 выиграть. В первом тайме первого матча они переигрывали «Зенит». Почему бы не сделать это в Питере? Вполне могут.

В таком матче может быть всё что угодно. Если бы в первой игре «Зенит» выиграл 3:0, шансов было бы минимум. Они не так давно сыграли 0:0 в первой игре после возобновления РПЛ. Забей «Спартак» на последней минуте — победа 1:0, — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.