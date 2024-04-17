Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Широков: «Спартак» вполне может обыграть «Зенит» и пройти дальше в Кубке России

Широков: «Спартак» вполне может обыграть «Зенит» и пройти дальше в Кубке России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Зенит» — «Спартак». Встреча состоится сегодня, 17 апреля, начало в 19:30 мск.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
17 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Верите, что «Спартак» может переломить ход противостояния и пройти «Зенит»?

— Почему нет? Им же нужно выиграть со счётом 1:0. А в серии пенальти уже непонятно, что будет. «Спартак» может и 2:0 выиграть. В первом тайме первого матча они переигрывали «Зенит». Почему бы не сделать это в Питере? Вполне могут.

В таком матче может быть всё что угодно. Если бы в первой игре «Зенит» выиграл 3:0, шансов было бы минимум. Они не так давно сыграли 0:0 в первой игре после возобновления РПЛ. Забей «Спартак» на последней минуте — победа 1:0, — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«Зенит» — «Спартак», «Ростов» гостит у «Урала», «Динамо» — в Оренбурге. Кубок России! LIVE
Live
«Зенит» — «Спартак», «Ростов» гостит у «Урала», «Динамо» — в Оренбурге. Кубок России! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android