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Вратарь «Балтики» Латышонок: вообще не смотрю на «Сочи» — неважно, как играют соперники

Вратарь «Балтики» Латышонок: вообще не смотрю на «Сочи» — неважно, как играют соперники
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Голкипер калининградской «Балтики» Евгений Латышонок высказался о положении команды в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Лично я вообще не смотрю на «Сочи». Какая разница? Нам нужно просто выигрывать каждый матч — неважно, как играют соперники, — сказал Латышонок в беседе с корреспондентом «Чемпионате» Владимиром Четвериком.

«Балтика» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Игнашевича набрала 20 очков за 23 матча. На 15-й строчке располагается грозненский «Ахмат», заработав 20 очков. Турнирную таблицу чемпионата России замыкает «Сочи». Команда набрала 18 очков за аналогичное количество игр. В ближайшем туре «Балтика» сыграет с «Крыльями Советов» 20 апреля.

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