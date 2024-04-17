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Силкин высказался о четырёх поражениях «Динамо» в пяти последних матчах

Силкин высказался о четырёх поражениях «Динамо» в пяти последних матчах
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о четырёх поражениях бело-голубых в пяти последних матчах.

«У каждой команды бывают спады — у «Динамо» этот спад попал на концовку чемпионата. Они вышли на весеннюю часть в очень неплохой форме и показывали хорошую игру, а потом пошёл спад. На это всё повлияло. У спадов всегда несколько причин», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в рамках Российской Премьер-Лиги «Динамо» проиграло три матча подряд — «Уралу», «Спартаку» и «Ростову». После 23 туров чемпионата России бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице, набрав 38 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Марцела Лички сыграет с «Пари НН» на выезде.

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